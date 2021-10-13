تحدث السعودي محمد اليامي، لاعب الـ”جوجوتسو”، عن كواليس مشاركته في إحدى البطولات العالمية في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك أثناء تواجده لعلاج نجله هناك.

فيديو | ذهب لـ #أمريكا لعلاج ابنه فرفع راية المملكة في بطولة العالم بالـ "جوجوتسو".. محمد آل مخلص لـ #الراصد: وعدت ابني ألا أنهزم في المنازلات ووعدني بهزيمة مرضه#اليامي_يرفع_العلم_السعودي pic.twitter.com/Dt94t19g4g — الراصد (@alraasd) October 13, 2021

كواليس المشاركة بإحدى بطولات جوجوتسو العالمية:

وتحدث اليامي لـ برنامج “الراصد” المذاع على قناة الإخبارية قائلًا: “كنت في أمريكا من أجل علاج نجلي وطلبني مدرب بالاسم للمشاركة بإحدى البطولات العالمية، وشاركت في هذه البطولة لأُمثل السعودية خير تمثيل”.

وأضاف اليامي: “تواصلت مع مسؤولي القنصلية السعودية في مدينة هيوستن الأمريكية، ولم يقصروا على الإطلاق بعد منحي العلم السعودي للمشاركة بالبطولة، وتدرجت فيها حتى وصلت للمشاركة العالمية، وبعد فوزي بها كان هدفي إيصال رسالة هو أنني ابن السعودية”.

الوعد أدى لـ كسر ضلعين:

وتابع اليامي: “فهد ابني مريض ودخلت معه في تحدٍّ، وقلت له ووعدته بأنني لن أستسلم في النزال وهو لن يستسلم في مقاومته لمرضه، وبسبب وعدي له كُسر لي ضلعان، خاصة أن نهاية مباراة الـ جوجوتسو تأتي عن طريق الاستسلام بعد وصول الألم لمرحلة كبيرة”.