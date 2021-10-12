قاد بلاغ مواطن أحد ملاك الفنادق إلى فتح ملفات قضايا فساد مخفية، حيث شاهد تردد شخص مسؤول على فندقه وجلوسه مع مدير الفندق أكثر من مرة ما أثار شكه، فأبلغ هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عن ذلك.

كشف الخفايا:

واستعرض برنامج “بلاغ 980” المذاع على قناة السعودية، الضوء على تلك القضية، مبينًا أن هيئة مكافحة الفساد تحركت سريعًا بعد البلاغ واكتشفت الكثير من الخبايا، حيث كانت الأدلة واضحة وجعلت المتهم يقر بفساده ومن هم المشاركون له، لتصدر المحكمة قرارًا رادعًا عليه ليكون عبرة لمن يعتبر.