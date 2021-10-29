أغلقت صحة الرياض، تحفظيًا عيادات جلدية، إثر رصد عدد من المخالفات في التخلص من النفايات الطبية وإجراءات التعامل معها في المنشأة.

صحة الرياض تتفاعل مع بلاغ مواطن

وأوضحت “صحة الرياض”، أنه خلال التفاعل مع بلاغ المواطن، بجولة رقابية لفرق الالتزام على منشأة صحية متخصصة في طب الجلدية، تم رصد عدد من المخالفات، تمثلت في التخلص من النفايات بطرق غير آمنة وعدم التعامل معها وفق الإجراءات والبروتوكولات الصحية والوقائية النظامية المتبعة.

وشددت أن المتابعة مستمرة على جميع القطاعات الصحية الخاصة، والتي يتم إغلاقها، وذلك لضمان عدم مزاولة النشاط بدون موافقة من إدارة الالتزام بـ”صحة الرياض”.

ولفتت أيضًا أن الإغلاق التحفظي الصادر من لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة هو إجراء احترازي أولى للحفاظ على سلامة المرضى والمراجعين وأن اللجنة ستستمر في نظر القضية لإصدار القرار النهائي.

تطبيق المعايير الصحية

وأهابت صحة الرياض بجميع المؤسسات الصحية بالالتزام التام بجميع المعايير الصحية النظامية منوهة بأنها ستتخذ كافة الإجراءات التصحيحية اللازمة للمعالجة والحزم في تطبيق العقوبات في أي قصور في الخدمة الصحية المقدمة في القطاع الصحي.

وتنوه إلى الدور الفاعل للمواطنين في التصدي للمخالفات بالقطاع الصحي، من خلال الإبلاغ عن أي شكاوى أو تجاوزات أو قصور في مستوى الخدمة أثناء مراجعة المؤسسات الصحية، مؤكدة وجود إدارة متخصصة بصحة الرياض للتعامل مع بلاغات المواطنين وشكاواهم، حسب نوع الشكوى، وما يقترن بها من مخالفة حيث يتم التحقيق في كل البلاغات التي تصل على [email protected]، وتوقيع العقوبة المقررة نظاميًا، بحق المؤسسة المخالفة والإعلان عن ذلك بكل شفافية.