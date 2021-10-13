قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن بلاده لديها العديد من الخيارات الأخرى للتعامل مع إيران حال رفضت الحل الدبلوماسي لأزمة الملف النووي.

التصدي لأطماع إيران

تصريحات الوزير الأمريكي جاءت في مؤتمر صحفي مشترك مع كل من وزيري الخارجية في الإمارات وإسرائيل للحديث حول مستجدات عملية السلام في المنطقة ووقف التدخل الإيراني في دول الجوار.

حل الدولتين

وقال بلينكن إن الرئيس جو بايدن يرى أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن شركات إماراتية وإسرائيلية تتعاون في مشاريع جديدة.

بدوره قال وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد إن بلاده لن تسمح بوجود حزب الله جديد على الحدود مع السعودية في إشارة إلى الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.