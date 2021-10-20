أصبح اللاعب الفرنسي كريم بنزيمة رابع هداف تاريخي لنادي ريال مدريد الإسباني، وذلك بعد أن سجل هدفًا مساء أمس الثلاثاء في شباك فريق شاختار دونيتسك الأوكراني بالجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

بنزيمة يشارك في خماسية ريال مدريد

وكان بنزيمة أحرز الهدف الخامس للريال في الدقيقة التسعين من عمر المباراة.

وذكر الحساب الرسمي للريال عبر “تويتر” أن بنزيمة سجل حتى الآن 290 هدفًا للريال ليكون رابعًا في قائمة الهدافين التاريخيين خلف كل من البرتغالي كريستيانو رونالدو والإسباني راؤول جونزاليس والأرجنتيني ألفريدو دي ستيفانو.

مارسيلو يُكمل مئويته الأولى مع الريال

وفي سياق آخر، شارك الظهير الأيسر البرازيلي مارسيلو في مباراة شاختار لتكون المباراة رقم 100 بالنسبة له في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان مارسيلو شارك في مباراة شاختار بالدقيقة السبعين على حساب الفرنسي فيرلاند ميندي ليخوض المباراة رقم 100 في البطولة مع ريال مدريد.

وتُوج مارسيلو مع الريال بـ 4 ألقاب في دوري أبطال أوروبا و 4 ألقاب في كأس العالم للأندية و3 ألقاب لبطولة كأس السوبر الأوروبي، ولقبين في بطولة كأس ملك إسبانيا و 4 ألقاب لكأس السوبر الإسباني.

يذكر أن موسم 2021/2022 سيكون الأخير لـ مارسيلو مع الريال.

جدير بالذكر أن ريال مدريد سبق له التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا في 13 مناسبة كان آخرها في عام 2018 على حساب فريق ليفربول الإنجليزي.