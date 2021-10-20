أكد ‏بيان مجلس الأمن، بإدانة تهديد الحوثيين للملاحة في البحر الأحمر، صحة الموقف الذي أعلنته قيادة المملكة عن خطورة هذه الجماعة الإرهابية على الأمن الإقليمي والدولي، وعلى سلامة حركة التجارة العالمية وإمدادات الطاقة.

خرق للقانون الدولي:

وبسحب المراقبين، فإن إدانة ‏مجلس الأمن لاستهداف الحوثي مطار أبها الدولي يثبت أيضًا أن جماعة الحوثي الإرهابية تخرق القانون الدولي باعتداءاتها المستمرة على المنشآت المدنية، ‎وتسببها في إزهاق أرواح المدنيين الأبرياء.

المبادرة السعودية لإنهاء الحرب:

كما أن دعم ‏مجلس الأمن للمبادرة السعودية لإنهاء الحرب في اليمن يبرز الموقف الإنساني الحكيم الذي تقوم به قيادة المملكة لتجنيب الشعب اليمني ويلات الحرب، وعودة الحياة الطبيعية، واستئناف تقديم الإغاثة للمدنيين.

جرائم بحق الشعب اليمني:

ويظهر تنديد ‏مجلس الأمن الدولي بتجنيد الحوثيين للأطفال في الصراع حجم الجرائم التي ترتكبها جماعة الحوثي الإرهابية بحق الشعب اليمني، التي ترقى إلى مستوى جرائم الحرب.

ويأتي بيان مجلس الأمن بإدانة جماعة الحوثي الإرهابية ليؤكد أيضًا صحة الموقف الذي اتخذته المملكة منذ البداية ضد اغتصاب الحوثي للسلطة بقوة السلاح، واستلاب إرادة الشعب اليمني الشقيق.

كما يؤكد بيان مجلس الأمن، أن المملكة محقة في قرارها تأسيس التحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن، وتقديم المساندة العسكرية للجيش اليمني.