سيكون المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم، المدير الفني للفريق الكروي الأول في الهلال، رابع هلالي يواجه البرتغالي بيدرو إيمانويل المدير الفني للفريق الكروي الأول في النصر وذلك غدًا الثلاثاء.

بيدرو إيمانويل أمام الهلال للمرة الرابعة:

وتترقب الجماهير الرياضية السعودية ديربي الرياض بنكهته الآسيوية الذي يُزيده قوة وإثارة، خاصة أن الفائز بين كبيري الرياض سوف تزداد فرصه في نيل لقب دوري الأبطال في النهائي يوم 23 نوفمبر المقبل.

وفي مطلع موسم 2018/ 2019 كان المدرب بيدرو صاحب الـ45 عامًا تولى تدريب الفريق الكروي الأول بـ التعاون وطور من أداء الفريق بصورة كبيرة، أدت إلى التتويج بلقب كأس الملك في مايو 2019 على حساب نادي الاتحاد وقتها.

3 مدربين عانوا أمام بيدرو إيمانويل:

ولم ينجح 3 مدربين سابقين لـ الهلال في الفوز على بيدرو حينما كان مدربًا لـ التعاون، حيث تعادل أمامه البرتغالي جورجي جيسوس بنتيجة 2/ 2 بين الهلال والتعاون في الدوري موسم 2018/ 2019 ثم في إبريل من عام 2019، وبعد تعيين المدرب الكرواتي زوران ماميتش خسر الهلال أمام التعاون بقيادة بيدرو بخماسية دون رد في نصف نهائي كأس الملك لتتسبب هذه الخسارة في إقالة المدرب الكرواتي زوران ماميتش من منصبه مدربًا للهلال.

وعاد التعاون بعد لقاء الكأس بـ 3 أيام للفوز على الهلال مجددًا بثنائية دون رد دوريًّا ووقتها كان البرازيلي بريكليس شاموسكا تولى تدريب الهلال بعد إقالة زوران.