تأكدت جاهزية البرازيلي ماثيوس بيريرا لمواجهة فريقه الهلال ضد بيرسبوليس الإيراني المقبلة، بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.

بيريرا يشارك في التدريبات:

وشارك ماثيوس بيريرا في الجزء الأول من تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الجماعية، مساء اليوم الاثنين، قبل أن يواصل أداء برنامجه التأهيلي، للتأكد من جاهزيته لمباراة بيرسبوليس المقبلة.

وتعرض بيريرا للإصابة قبل مباراة الهلال ضد الحزم، حيث شعر بآلام قبل المواجهة بساعات قليلة، وأثبتت الفحوصات الطبية التي خضع لها حاجته إلى راحة، ليقرر الجهاز الفني عدم إشراكه خوفًا من تفاقم الإصابة، ليغيب عن التدريبات منذ 30 سبتمبر.

الهلال ضد بيرسبوليس:

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد نظيره بيرسبوليس، مساء يوم السبت المقبل، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2021.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الاستعداد لمواجهة بيرسبوليس الإيراني، حيث خاض مباراة ودية ضد نظيره التعاون، ونجح في الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ويطمح مدربه البرتغالي ليوناردو جارديم في ظهوره بشكل مميز وخطف التأهل في الآسيوية.