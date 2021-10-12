شهدت الليلة الثامنة من ليالي مزاد نادي الصقور السعودي الثاني، الذي ينظمه النادي بمقره بملهم – شمال الرياض – حتى 15 نوفمبر المقبل، بيع أغلى صقر في النسخة الحالية للمزاد بمبلغ 201 ألف ريال، فيما بلغ إجمالي المبيعات اليوم 441 ألف ريال على خمسة صقور.

تحطيم الرقم القياسي

وحطم الصقر الرابع الرقم القياسي السابق المسجل في الليلة الأولى لشاهين فرخ طرح المسناه للطاروح طعيمس العنزي؛ الذي تم بيعه بمبلغ 170 ألف ريال، وبدأت المزايدة على الصقر الأغلى حتى الآن شاهين فرخ طرح الجبيل للطاروحين عبدالعزيز فهد السويكت وراشد رجا الهاجري بمبلغ 50 ألف ريال، وبعد تنافس مثير ظفر به مالكه الجديد بـ 201 ألف ريال.

وبدأ المزاد بالصقر الأول شاهين قرناس طرح الدبدبة للطواريح إبراهيم عاشي العنزي وسلطان عاشي العنزي وفيصل عاشي العنزي وسامي صقر العنزي وماجد عاشي العنزي وماجد سليمان العنزي ومحمد سلامه العنزي وعبدالله عاشي العنزي وعبدالله صبيح العنزي، وتم بيعه بمبلغ 28 ألف ريال.

بعدها جاء الدور على الصقر الثاني شاهين قرناس طرح وادي بيض للطاروحين غابي أحمد خلوي وجبران محمد اثلاوي، وبيع بمبلغ 26 ألف ريال، أما الصقر الثالث طرح لبخه (غرب الرياض) للطواريح فايز خليف العميري وسلمان دهيس الكلوي وفهد عيد العميري وسلطان مهدي القحطاني؛ فقد انتهت المزايدة عليه ببيعه بمبلغ 56 ألف ريال، وكان ختام الليلة بالصقر الخامس شاهين فرخ، فقد طرحه الطاروح عبدالله محمد بهلول صباح اليوم، في وادي بيض وجاء به مباشرة إلى المزاد ليُباع بمبلغ 130 ألف ريال.

تعزيز موروث صيد الصقور

ويأتي المزاد في إطار حرص القيادة على تعزيز موروث الصيد بالصقور، وخدمة الطواريح والصقارين في المملكة والمنطقة، تأكيدًا لريادتها في دعم الأنشطة الثقافية والحضارية والاقتصادية المرتبطة بهواية الصيد بالصقور؛ حيث يهدف المزاد إلى دعم الاستثمار في مجال الصقور، وتطوير مزادات الصقور وتنظيم آلية البيع والشراء.

ويوفر المزاد مجموعة من المزايا للطواريح المشاركين؛ حيث ستستقبل فرق النادي الخمسة في المناطق (الوسطى، والشرقية، والشمالية، والغربية الشمالية، والغربية الجنوبية) مالك الصقر الذي تم طرحه في كل منطقة، وتفحص فرق النادي الطير وتوثق الطرح، في حين يتكفل نادي الصقور السعودي بتأمين السكن والنقل لمُلَّاك الصقور (الطواريح) إلى مقر المزاد، حيث يجري المزاد على الصقر في مزاد تنافسي مباشر وسريع يبث على القنوات التلفزيونية الناقلة والبث المباشر لحسابات النادي من خلال منصات التواصل الاجتماعي، دون أن تخضع عملية البيع والشراء لأية رسوم.

وبعد بيع الصقر يتم إصدار شهادة تصدير له، بالإضافة إلى تركيب الحجل الإلكتروني للصقور، إلى جانب إصدار الوثائق الرسمية لإنهاء إجراءات البيع.

يشار إلى أن أجنحة السلاح بمعرض الصقور والصيد السعودي الدولي، ستواصل فتح أبوابها لمدة خمسة أيام إضافية، بعد أن استجاب نادي الصقور السعودي لرغبة محبي رحلات الصيد والصقارين ومدد جناح الأسلحة حتى 15 أكتوبر الجاري.