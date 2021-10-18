اشتدت وتيرة النسخة الثانية من مزاد نادي الصقور السعودي الذي ينظمه النادي بمقره في ملهم (شمال مدينة الرياض)، حيث شهدت الليلة الرابعة عشرة، اليوم ، عرض ستة صقور على منصة المزاد، وهو أكبر عدد من الصقور يتم عرضه للمزايدة في يوم واحد، خلال النسخة الحالية منذ انطلاقة المزاد في الأول من أكتوبر الحالي.

بداية المزاد:

وبيعت الصقور الستة بمبلغ 369 ألف ريال، إذ بدأت المزايدة على الصقر الأول شاهين قرناس طرح ينبع – الحنو للطاروحين سويعد الهذلي وعودة الهذلي، وبِيعَ بمبلغ 19 ألف ريال، بعدها جاء الدور على الصقر الثاني شاهين قرناس للطواريح عيد الجهني وسلمان الجهني وبدر الجهني، وبِيعَ بمبلغ 42 ألف ريال، وجاءت المنافسة على الصقر الثالث شاهين فرخ طرح رابغ للطاروحين عبدالله البلادي وسلمان البلادي، مثيرة، حيث انطلقت بمبلغ 50 ألف ريال قبل بيعه بمبلغ 86 ألف ريال.



أما الصقر الرابع شاهين فرخ جاء من الحسي للطاروحين عبدالرحمن الجهني وفواز الجهني، وبِيعَ بمبلغ 65 ألف ريال، وشهد الصقر الخامس شاهين فرخ طرح تفيدة – ينبع للطاروح محمد الجهني، تنافساً كبيراً ،وقد بيعَ بمبلغ 90 ألف ريال، وكان ختام الليلة بالصقر السادس فرخ شاهين طرح الأرطاوية للطاروح بداي المطيري وأولاده وبِيعَ بـ67 ألف ريال.

مزايا للطواريح:

يذكر أن نادي الصقور السعودي يوفر للطواريح الكثير من المزايا، حيث تستقبل فرق النادي الخمسة في مناطق (الوسطى، والشرقية، والشمالية، والغربية الشمالية، والغربية الجنوبية) مالك الصقر الذي طُرِحَ (صيده أو شبكة) في كل منطقة، ويجري فحص الصقر وتوثيق طرحه، في حين يتكفل نادي الصقور السعودي بتأمين السكن والنقل لمُلَّاك الصقور (الطواريح) إلى مقر المزاد، وتجري المزايدة على الصقر في مزاد تنافسي مباشر وسريع يبثُّ على القنوات التلفزيونية الناقلة والبث المباشر لحسابات النادي من خلال منصات التواصل الاجتماعي، دون أن تخضع عملية البيع والشراء لأية رسوم.

وبعد بيع الصقر تُصدر شهادة تصدير له، بالإضافة إلى تركيب الحجل الإلكتروني للصقور، إلى جانب إصدار الوثائق الرسمية لإنهاء إجراءات البيع.