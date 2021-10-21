ظهر الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون في مقطع فيديو قصير بعد تماثله للشفاء ومغادرته المستشفى إثر الأزمة الصحية التي تعرض لها مؤخرًا.

I'm glad to be home! pic.twitter.com/ZoYuy54Q6R — Bill Clinton (@BillClinton) October 20, 2021

وقال الرئيس الـ42 في تاريخ الولايات المتحدة: “أنا سعيد للغاية بالعودة إلى المنزل مرة أخرى.. أشعر بالراحة والاستمتاع بطقس الخريف الرائع”.

حالة بيل كلينتون الصحية

وكان الرئيس الأسبق أدخل إلى المركز الطبي بجامعة كاليفورنيا بسبب التهاب في المسالك البولية الأسبوع الماضي، وأمضى هناك خمسة أيام، وعاد إلى منزله في نيويورك، حيث لا يزال يتلقى العلاج بالمضادات الحيوية.

معلومات عن الرئيس الـ42

يذكر أن كلينتون فاز مرتين برئاسة أمريكا خلال الفترة ما بين عام 1993 حتى عام 2001، ويعد ثالث أصغر الرؤساء في تاريخ البلاد بعد ثيودور روزفلت وجون كينيدي.

شغل كلينتون قبل ترشحه للرئاسة منصب الحاكم الأربعين لولاية أركنساس في الفترة ما بين عام 1979 وعام 1981، والحاكم الثاني والأربعين للولاية في الفترة ما بين عام 1983 وعام 1992.

كما شغل قبل ذلك منصب المدعي العام للولاية من عام 1977 حتى عام 1979، وهو ينتمي للحزب الديموقراطي، وصرح بأن أيديولوجيته تتجه إلى الديمقراطية الجديدة، وتتسم سياسته بالوسطية أسماها البعض بسياسة “الطريق الثالث”.