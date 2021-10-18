أكد المحلل الرياضي المصري خالد بيومي على أن ديربي الرياض اليوم بين الهلال والنصر سيكون قويًّا.

وتحدث بيومي لـ قناة “أبو ظبي” الرياضية قائلًا: “الحالة التي ظهر عليها فريقا الهلال والنصر، منحت الجماهير الثقة الكبيرة والتطلعات”.

ديربي الهلال والنصر له خصوصية:

أما المعلق الإماراتي فارس عوض فقال: “للديربي خصوصيته وكنت أتمنى أن يكون لقاء الهلال ضد النصر ذهابًا وإيابًا”.

ذكريات مميزة لـ النصراويين بـ ملعب مرسول بارك:

ويستضيف ملعب “مرسول بارك” في الرياض ديربي الهلال والنصر ذو النكهة الآسيوية، وذلك ضمن مباريات دور نصف النهائي ببطولة دوري أبطال آسيا.

ويعشق جمهور النصر هذا الملعب لما له من ذكريات جيدة مع أصفر العاصمة عند مواجهة الجار الأزرق، حيث لم ينجح الهلال في الفوز على النصر في هذا ملعب سواء كان اسمه مرسول أو باسمه السابق “ملعب جامعة الملك سعود”.

وبموسم 2019/ 2020 لعب الهلال والنصر على ملعب مرسول بارك بالدور الأول ونجح النصر بالفوز على الهلال 2/ 1، إذ كان متأخرًا بهدف البرازيلي كارلوس إدواردو في الشوط الأول، إلا أنه نجح وسجل هدفين في الشوط الثاني بواسطة هدافه عبدالرزاق حمدالله.

وفي الدور الثاني من موسم 2020/ 2021، فاز النصر على الهلال بهدف دون رد سجله اللاعب الأرجنتيني بيتي مارتينيز في ملعب مرسول ضمن مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.