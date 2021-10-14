تلقى ناديا الهلال والنصر خبرًا سارًا وذلك قبل مواجهة فريقي بيرسبوليس الإيراني والوحدة الإماراتي على الترتيب في ربع نهائي دوري أبطال آسيا بعد غد السبت.

حضور جماهيري بنسبة 100% لـ الهلال والنصر

وكانت وزارة الرياضة أعلنت اليوم الخميس عن رفع الطاقة الاستيعابية للحضور الجماهيري بنسبة 100% في مباريات دور الـ8 بدوري أبطال آسيا لفرق غرب القارة، التي تُقام في السعودية بعد غدٍ السبت.

وسيكون الحضور الجماهيري مقتصرًا في تلك المباريات على المشجعين فوق الـ12 عامًا الذين أكملوا الحصول على جرعتين من لقاح كورونا المعتمد من وزارة الصحة، وفقًا لما يُظهره تطبيق توكلنا حول حالة المشجع.

قرار مُحفز للعبور لدور الـ4

القرار سيُحفز الناديين العاصميين على الفوز والعبور إلى دور نصف النهائي خاصة أن مباريات دور الثمانية تُقام في المملكة، مما يعني أنه ينبغي على الأزرق وجاره الأصفر استغلال عاملي الأرض والجمهور للمضي قدمًا نحو دور الـ4.

وسيلعب الأزرق مع بيرسبوليس في التاسعة مساءً بتوقيت المملكة يوم السبت، بينما يلعب الوحدة مع النصر في تمام السادسة مساءً بتوقيت المملكة أيضًا بعد غد.