اختتم مركز التأهيل الشامل للإناث بالدرعية التابع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال هذا الأسبوع ثلاثة برامج توعوية وتعريفية عن الأمن السيبراني وثقافة الادخار والبرنامج الوطني للكشف المبكر عن سرطان الثدي بمشاركة بعض الجهات الخارجية ذات العلاقة.

واشتملت البرامج الثلاثة التي امتدت لعدة أيام على العديد من المحاور والعروض المرئية والأركان التوعوية بمفهوم الأمن السيبراني وثقافة الادخار وأهميتهما وأنواع الهجمات السيبرانية والهندسة الاجتماعية وكيفية تطبيق طرق الادخار وغرس مبادئه في أفراد العائلة بالإضافة إلى التعريف بمواقع الفحص في البرنامج الوطني لسرطان الثدي وعرض قصص واقعية عن السيدات المتعافيات وتجاربهن في تخطي المرض.

يُشار إلى أن البرامج استهدفت “200” مستفيد ومستفيدة من مراكز التأهيل بالمنطقة وفتيات دار التربية الاجتماعية للبنات؛ وذلك ضمن خطة البرامج والأنشطة السنوية للمركز.