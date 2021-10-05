تترقب الجماهير مباراة السعودية واليابان في تصفيات كأس العالم 2022، وسط طموحات بتألق الأخضر مع مدربه الفرنسي هيرفي رينارد وخطف الثلاث نقاط.

الأخضر في تصفيات مونديال 2022

ومن المقرر أن تُقام مباراة السعودية واليابان على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، في السابع من أكتوبر الجاري، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2021، على أن يُلاقي الصين، يوم 12 من الشهر ذاته.

ويحتل الأخضر المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثانية بتصفيات كأس العالم 2022 برصيد 6 نقاط، بالتساوي مع منتخب أستراليا الأول لكرة القدم المتصدر بفارق الأهداف، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

مواجهات السعودية واليابان

وتُعد مباراة السعودية واليابان المقبلة هي الـ15 في تاريخ مواجهات المنتخبين بجميع المسابقات، وتشهد تفوقًا للساموراي، حيث نجح في تحقيق 9 انتصارات، فيما تمكن الأخضر من الفوز 4 مرات، وخيم التعادل على نتيجة مواجهة واحدة.

وتعود أول مواجهة بين المنتخبين إلى منافسات دورة الألعاب الآسيوية “بكين 1990″، ونجح المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في تحقيق الفوز بهدفين دون رد، فيما كانت آخر مباراة بينهما في كأس آسيا 2019، وفاز منتخب اليابان بهدف دون رد.

ويملك الأخضر سجلًا مميزًا خلال منافسات شهر أكتوبر، حيث سبق 101 مواجهة خلاله، نجح في تحقيق الفوز 50 مرة، وتعادل في 26 لقاء، وخسر 25 مرة، ويطمح لخطف فوز جديد في مباراة السعودية واليابان.