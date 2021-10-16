حصد اللاعب البرازيلي أندرسون تاليسكا، نجم الفريق الكروي الأول في النصر، لقب رجل مباراة الوحدة الإماراتي في ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

وكان العالمي تمكن من الفوز على الوحدة بخماسية مقابل هدف، ليتأهل إلى الدور نصف النهائي من البطولة، بعد مباراة مثيرة أُقيمت على ملعب مرسول بارك في الرياض.

نجم النصر يُبدع:

واختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اللاعب تاليسكا، بعد تألقه بصورة ملحوظة في مباراة الوحدة مساء اليوم السبت.

وسجل المغربي حمدالله أول أهداف العالمي في الدقيقة السابعة من الشوط الأول، لينتهي النصف الأول من اللقاء بتقدم أصفر العاصمة بهدف دون مقابل.

العالمي يضرب برباعية في الشوط الثاني:

وفي الشوط الثاني، انفجر العالمي تهديفيًّا ليضيف 3 أهداف بواقع هدفين للأوزبكي جلال الدين مشاريبوف في الدقيقتين الـ52 والـ64، بينما سجل عبدالفتاح عسيري هدفًا في الدقيقة الـ56.

وسجل النجم سامي النجعي خامس أهداف العالمي في الدقيقة الـ75 بعد احتساب الهدف بتقنية الفيديو، ثم سجل إسماعيل مطر الهدف الوحيد للوحدة بالدقيقة الـ92.