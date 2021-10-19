احتفل اللاعب البرازيلي تاليسكا، لاعب النصر، بعد أن سجل هدف التعادل في شباك الهلال بالدقيقة الـ50.

النجم البرازيلي يسجل والهلال يعود:

وكان النجم البرازيلي سجل هدف التعادل للعالمي بعد أن كان الهلال متقدمًا بهدف المالي موسى ماريجا، ثم عاد سالم الدوسري وسجل ثاني أهداف أزرق العاصمة.

قمة نارية في مرسول بارك:

يذكر أن المباراة تُقام على ملعب مرسول بارك في الرياض، حيث يسعى الهلال للعبور إلى الدور النهائي والفوز بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الرابعة، بينما يرغب النصر في التأهل للنهائي والفوز باللقب للمرة الأولى في تاريخه.