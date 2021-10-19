تمكن اللاعب البرازيلي تاليسكا من إحراز هدف التعادل لـ النصر في شباك الهلال مع بداية الشوط الثاني.

وسجل تاليسكا هدفه في الدقيقة الـ50 من عمر المباراة، مستغلًّا خطأ قاتلًا من مدافعي الهلال.