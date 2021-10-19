تمكن اللاعب البرازيلي تاليسكا من إحراز هدف التعادل لـ النصر في شباك الهلال مع بداية الشوط الثاني.
وسجل تاليسكا هدفه في الدقيقة الـ50 من عمر المباراة، مستغلًّا خطأ قاتلًا من مدافعي الهلال.
تمكن اللاعب البرازيلي تاليسكا من إحراز هدف التعادل لـ النصر في شباك الهلال مع بداية الشوط الثاني.
وسجل تاليسكا هدفه في الدقيقة الـ50 من عمر المباراة، مستغلًّا خطأ قاتلًا من مدافعي الهلال.
المشاركات والتعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لاتمثل الرأي الرسمي لصحيفة (المواطن) الإلكترونية بل تمثل وجهة نظر كاتبها
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لصحيفة المواطن الإلكترونية
اترك تعليقاً