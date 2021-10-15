يطمح النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا في مواصلة التألق مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، وقيادته لتحقيق الفوز على الوحدة الإماراتي.

النصر يواجه الوحدة غدًا

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر نظيره الوحدة الإماراتي، مساء يوم غد السبت، على ملعب مرسول بارك في العاصمة الرياض، في إطار مواجهات الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2021.

وتُعتبر مباراة النصر ضد الوحدة الإماراتي غدًا، هي تكرار لمواجهتهما ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا 2019، والتي شهدت تفوق العالمي وخطفه بطاقة الصعود، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

تاليسكا يطمح لمواصلة تألقه

ويُعد تاليسكا واحدًا من أبرز صفقات الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، حيث نجح في فرض بصمته سريعًا، وبات من الركائز الأساسية في تشكيلة العالمي.

ويستعد تاليسكا لخوض مباراته الآسيوية الثانية بقميص النصر ضد الوحدة الإماراتي، ويسعى للاستمرار في مساهمته بتسجيل الأهداف، حيث ساهم في إحراز 7 أهداف في 7 مباريات هذا الموسم، بعدما هز الشباك 5 مرات وصنع هدفين.