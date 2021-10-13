أعلنت الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني عن حصولها على موافقة البنك المركزي السعودي على تجديد ترخيص مزاولة نشاط التأمين للفروع التالية (التأمين العام والتأمين الصحي).

فترة الترخيص:

وذكرت الخليجية العامة للتأمين التعاوني في بيان لها على موقع السوق المالية (تداول)، اليوم الأربعاء، أن تجديد الترخيص يبدأ من تاريخ 18/03/1443هـ الموافق 24/10/2021م، ولمدة ثلاث سنوات تنتهي بتاريخ 17/03/1446هـ الموافق 20/09/2024م.

وفي وقت سابق، أعلنت الشركة الخليجية للتأمين التعاوني عن بدء توزيع مبالغ التعويض لحملة حقوق الأولوية الذين لم يمارسوا حقهم في الاكتتاب في الأسهم الجديدة.

توزيع مبالغ التعويض:

وبدأت الشركة في توزيع مبالغ التعويض لحملة حقوق الأولوية الذين لم يمارسوا حقهم في الاكتتاب في الأسهم الجديدة، بإجمالي مبلغ 57,599,828 ريالاً.

وأودعت الخليجية العامة للتأمين التعاوني المبالغ في الحسابات البنكية للأشخاص المستحقين الذين لم يمارسوا حقهم في الاكتتاب في الأسهم الجديدة ومستحقي كسور الأسهم، أما بالنسبة للأشخاص المستحقين الذين لم تتوفر بيانات حساباتهم البنكية أو لم تكن مكتملة فراجعوا المركز الرئيسي للشركة أو الاتصال بإدارة علاقات المستثمرين.