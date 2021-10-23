أعلنت أمانة منطقة الرياض، اليوم السبت، انطلاق فعاليات “بسطة الرياض” في العاشرة من صباح اليوم على أن تستمر حتى العاشرة مساءً، على طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز.

أهداف بسطة الرياض

وأوضحت الأمانة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن “البسطة” تستهدف دعم رواد الأعمال المواطنين، وإحياء الفراغات العمرانية في العاصمة، بالإضافة إلى أنها تجربة اجتماعية لتعزيز ترابط السكان وبناء مجتمع مستدام.

200 مشاركة متنوعة

وأشارت إلى أن الفعالية تضم قرابة 200 مشاركة متنوعة، تضم أصنافاً مختلفة من الأطعمة عبر المطاعم المعروفة والكافيهات، بالإضافة لبازارات الملابس والعطور، مع تواجد للفنون والحرف والموسيقى.