تفتتح منطقة “المربع” فعالياتها لموسم الرياض 2021م غدًا الأحد 24 أكتوبر في وسط العاصمة الرياض، وهي واحدة من 14 منطقة ترفيهية ضمن الموسم، وتقدم “المربع” تجربة فريدة للزوار من كافة شرائح المجتمع، تشمل المطاعم والمقاهي العالمية الفاخرة.

الحجز إلكترونيًّا:

وقد بدأ الحجز في مطاعم المنطقة إلكترونيًّا عن طريق تطبيق “ذا شيفز”، ويمكن الوصول إليها عبر وسائل نقل متعددة بحسب تفضيلات الزوار.

وتنطلق رحلة “المربع” عبر 11 منطقة، تتوزع خلالها المطاعم والفعاليات، وتضم مسارات عربات الجولف على امتداد الرحلة إطارات متحركة في الهواء الطلق، تقدم معروضات من المتحف الوطني السعودي.

تتضمن المنطقة الأولى في “المربع” المدخل الرئيس، ويكون فيه الترحيب بالزوار وتقديم الضيافة لهم والبخور والقهوة العربية أيضًا، وتمثل المنطقة الثانية تجربة العبور في مسارات مضاءة، يمكن للزوار المشي فيها أو استخدام عربات الجولف، وتضم المنطقة الثالثة أول المطاعم في المنطقة، وهو مطعم “ماثيو كيني” الشهير.

متاجر ومسارات:

وبينما تحتوي المنطقة الرابعة على متجر “بيرير هيرميه” الشهير للحلويات والأيس كريم وجلسات خارجية ومسرحًا موسيقيًّا، تضم المنطقة الخامسة مسارات عدة يجرب فيها الزائر المشي في الحديقة الليلية، المضاءة مساراتها وأشجارها وبحيراتها أيضًا.

وتضم المنطقتان السادسة والسابعة في مطعمَيْ “دا بولينو” و”بارماسا”، وتحوي المنطقة الثامنة أكبر عدد من مطاعم “المربع”، إذ تتضمن ثلاثة مطاعم عالمية بجلسات داخلية وخارجية، هي: “دون خوليو”، “جون وفيني”، “بيتي ترويس”، كما تحتوي المنطقة على “سيجار لاونج” ومزيد من المسارات الليلية المضاءة.

وتنفرد المنطقة التاسعة للمربع بوجود فندق ومطعم “بلازا أثينا”، ومطعم “بيست” الشهير للحوم، ثم تتوزع الجلسات الخارجية وصولًا إلى المنطقة العاشرة، التي تُقدم فيها عروضٌ موسيقية حية ضمن المسارات في الهواء الطلق، كما تنتشر على امتداد المسارات متاجر مبيعات لعلامات تجارية سعودية تضم مجوهرات وعباءات نسائية فاخرة.