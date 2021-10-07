كشف مجلس جمهور المنتخب السعودي عن أبرز تجهيزاته لمباراة السعودية اليوم أمام منتخب اليابان الأول لكرة القدم.

مباراة السعودية اليوم

ويحتضن إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، مباراة السعودية اليوم ضد اليابان عند الساعة الثامنة مساء اليوم الخميس، في إطار مواجهات التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

وتشهد مباراة السعودية اليوم ضد اليابان مؤازرة جماهيرية كبيرة للأخضر، بعدما أعلنت وزارة الرياضة عن رفع الطاقة الاستيعابية لعدد الحضور وبشكل استثنائي إلى 100%، وذلك من أجل دعم مسيرة المنتخب في مشواره المهم بالتصفيات المونديالية.

تجهيزات مجلس جمهور المنتخب السعودي

وأعلن مجلس جمهور المنتخب السعودي عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قبل قليل، عن تجهيزاته لمباراة السعودية اليوم، وعلق قائلًا: “مجلس الجمهور.. يستعد لاستقبالكم في أجواء فريدة ومفاجآت تنتظركم.. موعدنا الجوهرة“.

وجاءت تجهيزات مجلس جمهور المنتخب السعودي، كالتالي، 10 آلاف أعلام مختلفة الأحجام، 5 آلاف شال ومفاجآت أخرى، موضحة أنها ستتواجد في واجهة ملعب الجوهرة مربع 117، مربع 118 ومربع 119.

ولفتت إلى أن رابطة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم يقودها، كل من؛ عاطي موركي، صالح القرني، عاطف باوزير، سعود برقاوي، سلطان مريع ومحمد العفيفي.

جدير بالذكر أن الأخضر يتواجد في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الثانية بتصفيات كأس العالم 2022 برصيد 6 نقاط، وبفارق الأهداف عن منتخب أستراليا الأول لكرة القدم المتصدر.