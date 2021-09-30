أعلن هاني حيدر، المتحدث باسم هيئة شؤون الحرمين، مساء أمس الخميس، أنه تم تجهيز الساحة الخارجية بالسجاد لأداء الصلاة في المسجد الحرام.

فيديو | رئاسة الحرمين لـ #نشرة_التاسعة: تجهيز الساحة الخارجية بالسجاد لأداء الصلاة في #المسجد_الحرام لأول مرة منذ بدء جائحة #كورونا#الإخبارية pic.twitter.com/ph4SKLgOwv — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 30, 2021

وأوضح أن ذلك سيتم بعد منتصف تلك الليلة، لأول مرة منذ بدء جائحة كورونا لأداء الصلوات الخمس.

وأضاف حيدر أن سيتم استقبال المصلين تبعًا للإجراءات الاحترازية السائرة لمواجهة فيروس كورونا، مع التعقيم والتطهير وتوزيع مياه زمزم للمصلين.