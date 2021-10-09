كرم جناح التحالف العسكري لمحاربة الإرهاب في معرض الرياض الدولي للكتاب الزميل الإعلامي بصحيفة “المواطن” عايض القرني.

“المواطن“، تهنئ عايض القرني بهذا التكريم، وتتمنى له مزيدًا من النجاحات في حياته العملية.