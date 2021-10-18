دعا موسم الرياض لحجز تذاكر الاشتراك في بطولات مهرجان Rush بـ بواجهة الرياض.

وقال في تغريدة عبر “تويتر”: “تخيل أكثر .. تحديات وبطولات ما توقِّف في مهرجان Rush بـ واجهة الرياض وجوائز كبيرة توصل إلى مليون ريال”.

تخيل أكثر .. تحديات وبطولات ما توقِّف في مهرجان Rush بـ #واجهة_الرياض 😍

وجوائز كبيرة توصل إلى مليون ريال 🔥 احجز تذكرتك الحين ولا تفوتك المتعة من 22 إلى 26 أكتوبر 😉https://t.co/cpgHQAjgRA#موسم_الرياضpic.twitter.com/A5NtbfGL1K — موسم الرياض | Riyadh Season (@RiyadhSeason) October 17, 2021

وتابع موسم الرياض أنه يمكن حجز التذاكر للمشاركة من 22 إلى 26 أكتوبر من خلال الرابط التالي: http://tickets.riyadhseason.sa/ar/d/704/rush

مهرجان ترفيهي عالمي

يذكر أن موسم الرياض، هو مهرجان ترفيهي عالمي يقام في مدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية.

الرياض وجهة ترفيهية

ويهدف لتحويلها إلى وجهة ترفيهية سياحية عالمية، وفقا لأهداف برنامج جودة الحياة أحد برامج رؤية السعودية 2030.

انطلق موسم الرياض للمرة الأولى في العام 2019 واستقطب أكثر من 10 ملايين زائر، وينطلق موسمه الثاني في 20 أكتوبر 2021 بعد توقفه عام 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا.