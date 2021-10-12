أطلق المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، التابع للهيئة الوطنية للأمن السيبراني، تحذيراً أمنياً عالي الخطورة بخصوص ثغرات في Microsoft Edge.

ثغرات أمنية

وكشف المركز أن شركة Microsoft أصدرت تحديثاً لمعالجة عددٍ من الثغرات في منتج Microsoft Edge (Chromium-based).

وأشار المركز الوطني للأمن السيبراني، إلى أن التهديدات تتمثل بتمكين المهاجم من استغلال الثغرات وتنفيذ ما يلي: الكشف والإفصاح غير المصرح به للمعلومات، وتنفيذ برمجيات خبيثة، وتجاوز سعة مخزن الذاكرة المؤقت.

إجراءات وقائية

وفي ما يخص الإجراءات الوقائية، أوصى المركز بتحديث نسخ المنتجات المتأثرة، حيث أصدرت Microsoft توضيحا لهذه التحديثات على الروابط التالية:

https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2021-37976

https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2021-37977

https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2021-37978

https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2021-37979

https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2021-37980