أطلق المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، التابع للهيئة الوطنية للأمن السيبراني، تحذيراً أمنياً عالي الخطورة بخصوص ثغرات في Microsoft Edge.
ثغرات أمنية
وكشف المركز أن شركة Microsoft أصدرت تحديثاً لمعالجة عددٍ من الثغرات في منتج Microsoft Edge (Chromium-based).
وأشار المركز الوطني للأمن السيبراني، إلى أن التهديدات تتمثل بتمكين المهاجم من استغلال الثغرات وتنفيذ ما يلي: الكشف والإفصاح غير المصرح به للمعلومات، وتنفيذ برمجيات خبيثة، وتجاوز سعة مخزن الذاكرة المؤقت.
إجراءات وقائية
وفي ما يخص الإجراءات الوقائية، أوصى المركز بتحديث نسخ المنتجات المتأثرة، حيث أصدرت Microsoft توضيحا لهذه التحديثات على الروابط التالية:
https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2021-37976
https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2021-37977
https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2021-37978
https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2021-37979
https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2021-37980
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