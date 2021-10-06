أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني تحذيرًا بمستوى خطورة عالٍ بشأن ثغرات في منتجات Mozilla.

التهديدات:

وأوضح المركز عبر تويتر، أن التهديدات عبارة عن عدم استجابة في المتصفح مما يؤدي إلى إغلاقه بشكل مفاجئ، كما يمكن للمهاجم استغلال الثغرات بتنفيذ برمجيات خبيثة.

تحديثات:

وأوصى المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني بتحديث المنتجات المتأثرة، حيث أصدرت Mozilla توضيحًا لهذه التحديثات: يمكن الاطلاع عليا من هنا و هنا و هنا

ولفت المركز إلى أن Firefox يدعم التحديث التلقائي لآخر نسخة متوفرة، ويمكن الاطلاع على طريقة التحديث من خلال الرابط التالي: هنا.