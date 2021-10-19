أعلنت شبكة “سي إن إن” إصابة راكبين من أصل 21 في حادث تحطم طائرة مدنية في مقاطعة والر بولاية تكساس الأمريكية.

وقال مسؤولون للشبكة: إن “الطائرة كانت متجهة إلى مدينة بوسطن، وكان على متنها 21 شخصًا”، مشيرين إلى أن “الطائرة تحطمت أثناء إقلاعها من مطار هيوستن”.

الطاقم بأمان:

وقال قاضي مقاطعة والر تراي دوهون في منشور على صفحته عبر “فيسبوك”: إنه “تم نقل جميع الركاب وطاقم الطائرة بأمان، فيما أصيب راكب واحد على الأقل”.

وأضاف أن “المعلومات التي لدينا في هذا الوقت تشير إلى أن الطائرة لم تصل إلى مستوى مرتفع في نهاية المدرج، ومن ثم اشتعلت النيران فيها”.

وأشار إلى أن “أحد الراكبين أكد أنه يعاني من آلام في الظهر جراء الحادث”.