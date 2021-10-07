وقّعت المؤسسة العامة لتحلية المياه ،مذكرة تفاهم مع شركة كامينز “”Cummins، بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين في مجال الاستشارات الهندسية والبحثية، والتدريب في مجالات الطاقة المتجددة، لتطوير إنتاج غاز الهيدروجين كمصدر للطاقة النظيفة المحافظة على البيئة، وذلك في مقر “اكسبو دبي 2020”.

وقع المذكرة المدير التنفيذي للاستثمار وتطوير الأعمال التجارية بالمؤسسة العامة لتحلية المياه عصام الجربا، والرئيس التنفيذي لشركة كامينز أميت داشبندي.

ويأتي توقيع هذه المذكرة لتعظيم الاستفادة من مقدرات المؤسسة وابتكار الحلول في صناعة تحلية المياه تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 للوصول إلى صفر انبعاثات كربونية، وتنويع مصادر الطاقة بتوظيف التقنيات الحديثة والواعدة لتحقيق هذا الهدف.

ويعتزم الطرفان إلى تطوير وابتكار الحلول العملية لتخفيض الانبعاثات الكربونية وتطوير إنتاج غاز الهيدروجين واعتماده كمصدر بديل للطاقة، وتحويل صناعة تحلية المياه إلى صناعة صديقة للبيئة، يأتي ذلك في سياق التوجه العالمي الداعم لتطوير الهيدروجين والذي سيسهم في إعادة صياغة سلاسل الطاقة حول العالم.

ويُذكر أن المؤسسة العامة لتحلية المياه أطلقت عدة خدمات استثمارية على رأسها منظوماتها الابتكارية الصديقة للبيئة والتي يسهل نقلها وتحريكها ( منظومات المستقبل )، بالإضافة لعدة خدمات استشارية وهندسية توظّف فيها المؤسسة خبراتها الممتدة حتى 47 سنة خبرة في صناعة تحلية المياه لتقديم الاستشارات الفنية في مجال التحلية وأنظمة النقل، والإشراف على تنفيذ المشاريع وإدارتها، وخدماتها في تطوير رأس المال البشري عبر سلسلة تدريبية تصنع الكوادر البشرية المؤهلة ، بالإضافة لخدماتها المختبرية التحليلية وخدمات التشغيل وصيانة المعدّات لدعم صناعة تحلية المياه في العال.