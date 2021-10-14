تم مساء أمس الأربعاء بمدينة الرياض وبحضور أكثر من 40 صحافيًا وصحافية الانتهاء من برنامج الإعلام العقاري الذي أطلقته أكاديمية الأمير أحمد بن سلمان للإعلام التطبيقي والوطنية للإسكان في إطار حرص الجهتين لتطوير مهارات العاملين بالمؤسسات الإعلامية لصناعة محتوى إعلامي بالمجال العقاري.

مضمون برنامج الإعلام العقاري

واستعرضت جلسات البرنامج التدريبي العديد من النماذج التطبيقية للمعالجة الصحفية وتزويد الإعلاميين والإعلاميات بالأدوات المناسبة للكتابة والتغطية للموضوعات العقارية قدمها نخبة من المتخصصين في الحقل الإعلامي.

وأعرب الرئيس التنفيذي للوطنية للإسكان المهندس محمد البطي عن سعادته بتخريج الدفعة الأولى من برنامج الإعلام العقاري، مبينًا أن استحداث البرنامج جاء تأكيدًا على حرص الشركة على أهمية تزويد شركائها الإعلاميين بالمهارات والأدوات اللازمة للتعاطي مع الموضوعات العقارية لإثراء المشهد الإعلامي.

تأهيل الصحفيين العقاريين

من جانبه كشف مدير عام أكاديمية الأمير أحمد بن سلمان للإعلام التطبيقي فيصل الغامدي أن هناك عددًا من البرامج التدريبية المقبلة التي ستستهدف تأهيل الصحفيين في الإعلام العقاري في مختلف مناطق المملكة، مبينًا أن البرنامج التدريبي يأتي ضمن شراكة فعّاله مع الوطنية للإسكان لإقامة برامج نوعية في مختلف المجالات لتحقيق الأهداف المشتركة.