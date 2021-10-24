برعاية صاحب السمو الملكي، الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير الشرقية وحضور وكيل إمارة المنطقة الشرقية الدكتور خالد بن محمد البتال، سيتم غدًا الاثنين تدشين التمرين التعبوي السادس (استجابة 6) لتنفيذ فرضية الخطة الوطنية لمكافحة التلوث البحري بالزيت بالمنطقة الشرقية.

المشاركون في استجابة 6

ويحضره نيابة عن وزير البيئة والمياه والزراعة، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي المهندس علي بن سعيد الغامدي الرئيس التنفيذي للمركز، ويأتي التدشين بحضور قيادات لأكثر من 40 جهة مشاركة بالتمرين وتمثل مختلف القطاعات الحكومية والخاصة ذات العلاقة.