أطلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم، “روبوت التطهير الذكي”، والذي يقوم بعمليات غسيل وتطهير الأرضيات بجودة عالية، ولمدة (4) ساعات دون أي تدخل بشري، كما يستعين في أداء مهامه بكاميرات وحساسات أرضية وعلوية وأحزمة أمان وخاصية قراءة الأجسام الصغيرة والكبيرة لمنع الاصطدام بالأشخاص أو العوائق الأرضية.

مواصفات الروبوت:

ويزن الروبوت الذكي (300) كيلوغرام مع خزان بسعة (68.14) لتراً للماء النظيف (68.14) لتراً للماء من الأرضيات، كما يبلغ عرض عملية النظافة الواحدة (51CM) وعرض مساحة يبلغ (68CM) ويغطي (2045.26) مترا مربعا لكل ساعة عمل وأبعاد (120.65CMx73.66cmx114.3cm)، وسرعة تتراوح من 0 إلى 5 كيلو بالساعة.

شحن سريع:

ويتميز الروبوت بالشحن السريع والموفر للطاقة، كما جرى تجهيزه ب (٨) كاميرات تعمل كحساسات قُسمت وفق الترتيب التالي:

-حساسات ليدر بزاوية (190) تمتد ل(25) متراً.

-حساسات (٣د) لقراءة المنطقة المحيطة بثلاثة اتجاهات على شكل مستطيل.

-حساسات (٢د) لقراءة المنطقة المحيطة باتجاهين.

رسائل sms:

ويوفر الروبوت خاصية تعمل على إرسال رسائل sms مع الصور لرقم هاتف يتم ربطه بالروبوت كما تتميز الماكينة بهدوئها وعدم إصدار أي نوع من الضجيج، وجُهزت – أيضاً- بخواص تضمن حمايتها من الأجسام الصلبة وجميع أنواع الغبار ورذاذ الماء في جميع الاتجاهات (IPX4)، كما يدعم إمكانية التحكم بالماء من 0.27 لتر لكل دقيقة إلى 1.44 لتر لكل دقيقة وقدرة سحب للماء من الأرض (32.56) لتر لكل ثانية.