دشن معالي النائب العام الشيخ سعود عبدالله المعجب، والرئيس التنفيذي لشركة علم الدكتور عبدالرحمن بن سعد الجضعي في المقر الرئيس للنيابات العامة اليوم، مشروع بناء إستراتيجية النيابة العامة 2021 – 2026م.

أهداف إستراتيجية النيابة العامة

وجرى خلال اللقاء استعراض أهداف الإستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز المفهوم الإستراتيجي للريادة في العمل العدلي الجزائي، بما يحقق العدالة الناجزة وحماية الحقوق وضمانة الحريات، وفق أفضل الممارسات المحلية والإقليمية والعالمية بجميع مجالاتها القضائية والرقمية والإدارية.

وتتضمن الإستراتيجية إعادة الهيكلة الإدارية، وآلية الاتصال مع المتعاملين، وبناء قياسات دقيقة في تحليل مؤشرات العمل الجزائي، وبناء خطط تنفيذية وتشغيلية محكمة.

التعاون مع شركة علم

وأكد المعجب أن هذا المشروع جاء ثمرة لتعاون وثيق وورش عمل متعددة ما بين المختصين في النيابة العامة وشركة “عِلم”، للوصول إلى بناء إستراتيجية عملية ودقيقة تطور العمل النيابي وتحقق فيه النيابة العامة الطموحات المرجوة في الأعمال المسندة إليها، وفق رؤية المملكة 2030م، متطلعين للتطوير المستر في المجالات النيابية كافة.

من جهته أشاد الدكتور الجضعي بالدور العدلي الذي تقوم به النيابة العامة، التي تقتضي وجود التطوير الدائم والمستمر لمواكبة المستجدات على جميع الأصعدة، مؤكدًا على أن “علم” ستوظف قدراتها كافة للوصول إلى منتج نهائي يتناسب والدور الرائد الذي تختص به النيابة العامة، مشيرًا إلى أن “علم” تسهم بشكل دائم في تسريع عملية النمو الاقتصادي من خلال تطبيقات الرقمنة التي من شأنها تحقيق الاقتصاد المستدام على المدى الطويل، كما تهدف إلى مساعدة شركائها في صياغة خارطة الطريق للإجراءات اللازمة.

مما يذكر أن النيابة العامة تقوم على تطوير منظومتها العدلية عبر هذه الإستراتيجية التي سيقوم عليها مختصين في التخطيط والحوكمة في الجهتين لإعداد جميع الدراسات والخطط الدقيقة للوصول إلى المستهدف المتوقع في نهاية هذه المرحلة.