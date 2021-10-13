تراجعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بعد نهاية متباينة في الجلسة السابقة، وسط مخاوف من أن يزيد ارتفاع أسعار الفحم والغاز الطبيعي في الصين والهند وأوروبا التضخم حول العالم ويبطئ وتيرة النمو، الأمر الذي ينعكس بدوره على سوق النفط.

غرب تكساس:

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي 71 سنتًا أو 0.9% إلى 79.93 دولار للبرميل عند الساعة 02:47 بتوقيت جرينتش بعد ارتفاعها 12 سنتًا أمس الثلاثاء.

برنت اليوم:

كما تراجعت عقود برنت 70 سنتًا أو 0.8% إلى 82.72 دولار للبرميل، موسعة خسائرها التي بلغت 23 سنتًا الثلاثاء.