نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك في تصدر جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعد نهاية منافسات الجولة التاسعة.

النصر يخسر ضد الاتفاق:

ولعب النصر ضد الاتفاق، مساء اليوم الأحد، في ختام منافسات الجولة التاسعة من الدوري السعودي للمحترفين، وانتهت المباراة بتحقيق فارس الدهناء لفوز هام بهدف دون رد، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ترتيب الدوري السعودي للمحترفين:

وانفرد ضمك بصدارة ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 18 نقطة، فيما تراجع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد إلى المركز الثاني بعدما تجمد رصيده عند 17 نقطة، عقب خسارته ضد الشباب.

وجاء الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في المركز الثالث برصيد 15 نقطة، بالتساوي مع الهلال، إلا أن الزعيم لديه مباراتان مؤجلتان، ثم الفيحاء في المركز الخامس برصيد 13 نقطة.

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في المركز السادس برصيد 12 نقطة، ولديه مباراتان مؤجلتان، يليه الفتح بعدد النقاط ذاته، ثم الأهلي في المركز الثامن برصيد 11 نقطة، متساويًا مع الفيصلي والرائد.

ويقع الحزم في المركز الـ11 برصيد 10 نقاط، بالتساوي مع الاتفاق وأبها، وبفارق نقطة واحدة عن الباطن صاحب المركز الـ14، ثم الطائي برصيد 7 نقاط، ويتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 4 نقاط.