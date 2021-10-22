لم يتمكن نادي الاتحاد من استعادة صدارة دوري المحترفين السعودي، وذلك بعد خسارته مساء اليوم الجمعة أمام نادي الشباب ضمن مباريات الجولة التاسعة.

وكانت لقاءات اليوم الجمعة دوريًّا انتهت بتعادل الفيصلي مع التعاون بنتيجة هدفين لكل فريق، وفوز ضمك على الحزم بهدف دون مقابل، بينما فاز الشباب على الاتحاد بثنائية دون مقابل في المباراة التي أُقيمت على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة.

ضمك في صدارة دوري المحترفين:

ويتواجد ضمك بـ صدارة جدول الترتيب برصيد 18 نقطة، يليه الاتحاد ثانيًا برصيد 17 نقطة، والشباب ثالثًا برصيد 15 نقطة، والفيحاء بالمركز الرابع برصيد 13 نقطة.

أما أندية النصر والفتح والهلال فتحتل المراكز من الخامس إلى السابع برصيد 12 نقطة لكل فريق.

أما أندية الأهلي والرائد والفيصلي فتحتل المراكز من الثامن إلى العاشر برصيد 11 نقطة لكل فريق بينما يتواجد الحزم في المركز الحادي عشر برصيد 10 نقاط، أما الباطن فمتواجد في المركز الثاني عشر برصيد تسع نقاط، وخلفه متواجد كل من الطائي والاتفاق وأبها في المراكز من 13 إلى 15 برصيد سبع نقاط لكل فريق، أما فريق التعاون فمتواجد في المركز السادس عشر برصيد 4 نقاط لكل فريق.

موعد مباراتي الغد:

وتُقام غدًا مباراتان بالجولة التاسعة في دوري المحترفين السعودي، حيث يواجه أبها نادي الفتح في السادسة والثلث مساءً، بينما يلعب الهلال مع الرائد في الثامنة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب “الملز” في الرياض.