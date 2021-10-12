صادق رئيس جامعة أم القرى على قرار ترقية الدكتور محمد السلمي إلى درجة أستاذ مشارك.

همسايه ورصانة

والمعرف أن السلمي هو رئيس ومؤسس المعهد الدولي للدراسات الإيراني – رصانة – وكان سابقًا يقدم برنامج همسايه على قناة الإخبارية.

يذكر أن كلمة همسايه هي كلمة فارسية وتعني الجار وتم بث البرنامج على قناة الإخبارية مطلع 2016 وكان يتناول الشأن الداخلي الإيراني ويسلط الضوء على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والوضع المعيشي المتدهور في المجتمع الإيراني الذي نتج عن سياسات نظام الملالي المتمثلة في التدخّل في شؤون دول الجوار.

معارضة السلمي للمشروع النووي الإيراني

عرف مؤسس رصانة بمواقفه الصارمة ضد إيران وهو من أشد المطالبين بصحيح الأخطاء التي يتضمنها الاتفاق النووي الإيراني والداعين إلى استمرار تمديد حظر تسليح إيران حتى يتم معالجة القصور في هذا الاتفاق.