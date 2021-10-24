أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه، عن الانتهاء من تصوير آخر مشهد في فيلمه الأول “تشيللو”.

أجواء سرية:

وقال آل الشيخ في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: في أجواء سرية وعلى مدى سنتين من الكتابة والاتصالات والغوص في عالم السينما من مخرجين ومنتجين وشركات، انتهيت أمس من تصوير آخر مشهد من فيلمي الأول تشيللو الذي استغرق الإعداد له شهورًا وتم تصويره في 8 أسابيع.

أضاف: 70% من الفيلم تم تصويره في المملكة بين الرياض وضرما والعلا و30% في أوروبا بشركة وطنية سعودية.

تدريب سعوديين:

وتابع: عمل في هذا الفيلم أكثر من 200 سعودي وتدربوا وهذا واجب علينا في المساعدة في التصوير وتعلموا على يد أكبر المخرجين ومدراء التصوير وفي المكياج وفي الملابس وفي الديكور.

وأردف تركي آل الشيخ: الفيلم من إخراج مخرج أمريكي كبير وإنتاج رزام.