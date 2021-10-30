أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، عبر حسابه في “تويتر”، عن وصول عدد زوار موسم الرياض 2021 لأكثر من مليون زائر، بعد مرور 10 أيام من افتتاح الموسم الأضخم على مستوى الشرق الأوسط.

ويأتي ذلك امتدادًا للأحداث والفعاليات الكبرى التي تنظمها هيئة الترفيه لجعل الرياض واجهة سياحية عالمية يرتادها الجميع.

مهرجان ترفيهي عالمي:

يذكر أن موسم الرياض هو مهرجان ترفيهي عالمي يقام في مدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية.

الرياض وجهة ترفيهية:

ويهدف لتحويلها إلى وجهة ترفيهية سياحية عالمية، وفقًا لأهداف برنامج جودة الحياة أحد برامج رؤية السعودية 2030.

انطلق موسم الرياض للمرة الأولى في العام 2019 واستقطب أكثر من 10 ملايين زائر، وينطلق موسمه الثاني في 20 أكتوبر 2021 بعد توقفه عام 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا.