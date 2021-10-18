وجه رئيس الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، توضيحًا مهمًّا بشأن ربط تذاكر موسم الرياض بتطبيق توكلنا، موضحًا أنه سيتم طرحها للبيع مرة أخرى في حالة عدم ربطها بالتطبيق.

وقال آل الشيخ في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: “اللي يشتري تذكرة وما يربطها مع توكلنا بيبان عندنا في السيستم، بنخلي له مهلة معينة وبعدها نعيد طرحها، قلت لكم بوضوح أكثر من مرة السوق السوداء بنحاول قد ما نقدر أنها تنتهي تمامًا، لا أحد يقول ليه اتلغت تذكرتي، اربطوا بتوكلنا بسرعة”.

وكان رئيس هيئة الترفيه قد أعلن في وقت سابق عن خطوات ربط تذاكر فعاليات موسم الرياض بتطبيق توكلنا.

وقال: تذاكر فعاليات موسم الرياض بتكون مربوطة في تطبيق توكلنا، الصور التالية مهمة لشرح الطريقة، لن يدخل أحد أي فعالية بدون الربط بين التذكرة وتوكلنا، لضمان سلامة الجميع، اللي ما أخذ الجرعتين يستعجل يأخذها الآن.

خطوات هامة:

وجاءت الخطوات التي أعلنها تركي آل الشيخ كالآتي: