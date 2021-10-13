كشف رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، عن مسيرة ضخمة ستقام في افتتاح موسم الرياض بجوار البوليفارد.

مسيرة افتتاح #موسم_الرياض … ضخمة وتتعدى الخيال في ارض المسيرة جنب البوليفارد🔥❤️

والفنان العالمي @Pitbull بيحيي حفلة كبيرة على مسرح الافتتاح … وفيها مفاجآت ما تتفوت … الوعد يوم ٢٠ اكتوبر ان شاءالله 🇸🇦❤️😎💪 pic.twitter.com/U2qcAn316t — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) October 13, 2021

وقال آل الشيخ: إن الفنان الأمريكي العالمي أرماندو كريستيان بيريز المعروف بـ”بيتبول” سيحيي حفلًا كبيرًا على مسرح الافتتاح.

مهرجان ترفيهي عالمي:

يذكر أن موسم الرياض هو مهرجان ترفيهي عالمي يقام في مدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية.

الرياض وجهة ترفيهية:

ويهدف لتحويلها إلى وجهة ترفيهية سياحية عالمية، وفقًا لأهداف برنامج جودة الحياة أحد برامج رؤية السعودية 2030.

انطلق موسم الرياض للمرة الأولى في العام 2019، واستقطب أكثر من 10 ملايين زائر، وينطلق موسمه الثاني في 20 أكتوبر 2021 بعد توقفه عام 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا.