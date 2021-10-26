أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، اليوم الثلاثاء، التوقيع مع فرقة كورية دون الكشف عن المزيد من التفاصيل.

وأضاف آل الشيخ، في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، أنه سيعلنها في الوقت المناسب، فيما تفاعل معه متابعوه بذكر أسماء الفرق التي يرغبون في حضورها إلى المملكة.

وقعنا مع فرقة كورية 👀 بس بنعلن في الوقت المناسب 🤷🏻‍♂️ — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) October 26, 2021

يشار إلى أن المملكة أقامت لأول مرة حفلة للفرقة الكورية الجنوبية “BTS” في استاد الملك فهد الدولي في الرياض، ضمن فعاليات “موسم الرياض” في عام 2019.

مهرجان ترفيهي عالمي

يذكر أن موسم الرياض، هو مهرجان ترفيهي عالمي يقام في مدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية.

الرياض وجهة ترفيهية

ويهدف لتحويلها إلى وجهة ترفيهية سياحية عالمية، وفقا لأهداف برنامج جودة الحياة أحد برامج رؤية السعودية 2030.

انطلق موسم الرياض للمرة الأولى في العام 2019 واستقطب أكثر من 10 ملايين زائر، وينطلق موسمه الثاني في 20 أكتوبر 2021 بعد توقفه عام 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا.