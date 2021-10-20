دشن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة هيئة الترفيه، مساء اليوم الأربعاء، انطلاق فعاليات موسم الرياض للعام الجاري 2021.

وقال تركي آل الشيخ، في انطلاق فعاليات موسم الرياض: “أهلًا وسهلًا بكم في موسم الرياض”.

ويأتي انطلاق موسم الرياض بعد انتظاره بشغف من قبل الجماهير المحلية والعالمية التي شاهدت الإعلان عن موعد انطلاقه في ميادين عالمية، أبرزها: منهاتن ونيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية، ومدينتا لندن ونيوكاسل في بريطانيا، وعدد من المدن العربية، منها: دبي والكويت والدوحة، فضلًا عن المدن السعودية الكبرى، وشاشات التلفزة العربية والعالمية.

مسيرة استعراضية الأولى من نوعها:

وتبدأ فعاليات الموسم هذا العام بمسيرة استعراضية هي الأولى من نوعها على المستوى الترفيهي إقليميًّا، إذ تضم أكثر من 1500 مؤدٍّ بأزياء تنكرية، و2760 طائرة درون، إضافة إلى عروض مخصصة لرقصة السامري، في أجواء تعكس مدى الإقبال الكبير على موسم الرياض، والطلب المتزايد على فعالياته.

مجموعة من الفعاليات والعروض:

وترافق احتفالات موسم الرياض مجموعة من الفعاليات والعروض التي تشكل دورًا أساسيًّا في ترسيخ الصناعة الترفيهية في المملكة، حيث يُنتظر أن تنطلق ألعاب نارية ضخمة في سماء الرياض، من مواقع عدة في المدينة، فضلًا عن حفل الفنان العالمي “بيتبول”، الذي يشكل الحدث الأبرز في أول مساءات الموسم هذا العام.