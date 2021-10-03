أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه ومالك نادي ألميريا الإسباني، حضوره مباراة النصر في دوري أبطال آسيا ضد الوحدة الإماراتي يوم 16 أكتوبر الجاري.

مرسول بارك يستضيف مباراة النصر والوحدة

وستُقام مباراة ربع نهائي دوري أبطال آسيا بين العالمي والوحدة الإماراتي على ملعب ” مرسول بارك” في الرياض.

وغرد آل الشيخ عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “بحضر إن شاء الله مباراة النصر ممثل الوطن يوم 16 أكتوبر “.

ورد مسلي آل معمر رئيس النادي العاصمي قائلًا: ” بتنورنا وتشرفنا معاليكم”.

العالمي يعبر لدور الـ8 بعد إقصاء تراكتور

وكان العالمي تأهل إلى دور الثمانية بدوري أبطال آسيا بعد تفوقه على نادي تراكتور الإيراني.

وقبل مواجهة الوحدة، كان مجلس إدارة العالمي تعاقد مع المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل لتدريب الفريق خلفًا للمدرب البرازيلي مانو مينيز.

ويسعى إيمانويل صاحب الـ45 عامًا لقيادة النصر للوصول إلى أبعد نقطة في دوري الأبطال الآسيوي، والمنافسة على اللقب، حيث وصل أصفر العاصمة إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا نسخة العام الماضي، مع مدربه السابق، البرتغالي روي فيتوريا.