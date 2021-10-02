شهد حفل توقيع رواية “تشيللو” لرئيس هيئة الترفية، المستشار تركي آل الشيخ، إقبالًا كبيرًا في معرض الرياض الدولي للكتاب، حيث حضر رئيس هيئة الترفيه من أجل توقيع روايته الأولى لزوار المعرض.

رواية تشيللو:

ووثقت “المواطن“، حفل توقيع رواية تشيللو، والتي من المقرر أن تكون أول فيلم رعب يتم تصوير جزء منه في المملكة، ويضم نخبة من كتاب السيناريو في العالم، بالإضافة إلى المخرج فيكرام بهات، بحسب ما أعلن آل الشيخ في وقت سابق، مشيرًا إلى أن فكرة وسيناريو وإنتاج الفيلم سوف يكون بمشاركة مجموعة من النجوم العرب.

يُذكر أن المعرض يعدّ الأكبر في تاريخ المملكة وبمشاركة أكثر من 1000 دار نشر قادمة من 30 دولة حول العالم.