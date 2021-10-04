كشف المستشار في الديوان الملكي، رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ عن بعض تفاصيل موسم الرياض 2021 مشيرًا إلى أنه سيتضمن أكثر من 7500 فعالية تقام في 14 منطقة “زون” داخل العاصمة السعودية.

فعاليات موسم الرياض

كما سيتضمن الموسم 10 معارض عالمية، وإقامة 350 عرضًا مسرحيًا، بطولة ألعاب إلكترونية، و100 تجربة تفاعلية، و18 مسرحية عربية، و6 مسرحيات عالمية، معارض ومزادات سيارات عالمية، حفلات غنائية عالمية، إلى جانب 200 مطعم و70 مقهى تناسب بتنوعها أذواق الحضور والشرائح العمرية كافة.

كما سيتم إطلاق أكثر من 30 طنًا من الألعاب النارية، وبالإضافة إلى بطولة واحدة للمصارعة الحرة، ومباراتين عالميتين، و70 حفلًا غنائيًا عربيًا.

أسعار الفعاليات

وأكد آل الشيخ أن أسعار موسم الرياض 2021 ستكون تنافسية لافتًا إلى أنها ستكون أقل بحوالي 30 إلى 40 % من الدول المجاورة مشيرًا إلى أنه من بين 14 منطقة في الموسم ستكون هناك 4 مناطق الدخول إليها بالمجان لكافة المواطنين والمقيمين وزوار موسم الرياض.

ويسعى هذا الموسم لأن تكون عاصمة المملكة العربية السعودية وجهة ترفيهية سياحية، ليُرسخ مكانتها كإحدى أبرز الوجهات الترفيهية وأهمها على مستوى المنطقة والعالم.