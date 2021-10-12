يحل الأمير تركي الفيصل، رئيس الاستخبارات السابق، ضيفًا على برنامج “الموقف” الذي يبث عبر قناة السعودية، ويقدمه الإعلامي طارق الحميد في حلقة يوم غد الأربعاء.

الملف الأفغاني:

وتناقش الحلقة ما تضمنه كتاب الأمير تركي الفيصل الجديد “الملف الأفغاني”، كما تناقش عدم استخدامه كلمة إرهابيين في الكتاب في وصف مؤيدي حركة طالبان، كما تستقصي عن سر تأكيد سموه على سذاجة الإرهابي أسامة بن لادن ومن كانوا معه.

أسئلة هامة:

وتبحث الحلقة عن العديد من الإجابات عن الأسئلة الهامة مثل عدم توقع أجهزة الاستخبارات العالمية أحداث 11 سبتمبر، وحتى سرعة عودة طالبان، إلى جانب نشأة الأزمة الأفغانية ودور اللاعبين الرئيسيين فيها، وجهود المملكة لمصالحة الأفغان ووقف الاقتتال، إضافة إلى الدور الباكستاني والأمريكي منذ عهد الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريجان، مرورًا بالرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر.

يذكر أن برنامج “الموقف” يعد من البرامج المميزة التي أطلقتها هيئة الإذاعة والتلفزيون ضمن باقة البرامج المنوعة المستمرة من شهر يناير وباقي الدورات البرامجية وصولًا إلى دورة شهر سبتمبر الحالية.