أكد الأمير تركي بن طلال، أمير منطقة عسير، أن سبب اختيار ساحة البحار مكانًا للملتقى الإعلامي الخاص بإطلاق إستراتيجية المنطقة، والتي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، يعود إلى أن الساحة لها وقع عند أهل المنطقة، حيث منها تنطلق الجيوش، ومنها بويع الملوك، ومنها يحتفل بالأعياد الوطنية لها بعد جميل وعزيز.

شكر لأمراء عسير:

وقال: إن هذا المكان من العهد السعودي الميمون نحو مائة سنة منذ دخول عسير في الحكم السعودي الزاهر، موضحًا خلال اللقاء الإعلامي عن إطلاق إستراتيجية عسير “قمم وشيم”: أوجه شكري وتقديري وامتناني ورفعة عقالي لأمراء عسير جميعهم ابتداءً بشويّش بن ضويحي أول أمير لعسير وابن سويلم العقيلي وابن غفيصان وابن جيفان والإبراهيم وابن عسكر الأول وابن عسكر الثاني وتركي السديري وابن ماضي الأول وتركي بن ماضي والأمير خالد الفيصل والأمير فيصل بن خالد، هؤلاء جميعًا، هذا التراكم، كل حسب وقته، كل حسب ظروفه، كل أعطى بما يستطيع أن يعطيه تلبية لولي الأمر.

وتابع الأمير تركي بن طلال: هي نتيجة لجهد كل هؤلاء فهؤلاء لم يشاركوا في ورش العمل ولم يشاركوا في العصف الذهني أو الوثائق الاستشارية يكفي أنهم حافظوا بأمر ولي الأمر على أمن المنطقة ووضعوا البنية التحتية ويكفي أنهم وضعوا الأساس ويكفي أنهم خلّفوا أرشيفًا فيه كثير من الأفكار والأشياء العظيمة لهم كل الاحترام والتقدير لهم.

البحار من الساحات التاريخية:

وتعد ساحة البحار في أبها من الساحات القديمة منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز رحمه الله، حيث يجتمع فيها قبائل المنطقة لإقامة جميع الاحتفالات والمهرجانات وكذلك تعد مكانًا لاستقبال الملوك لزيارتهم لمنطقة عسير، ومنها زيارة الملك سعود في عام 1373 والملك فيصل في عام 1340 وعام 1391 لمنطقة عسير، وكذلك زيارة الملك خالد رحمه الله وزيارة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز رحمه الله تكريمًا له وبمشاركة جميع قبائل منطقة عسير، حيث كانت في ساحة البحار وكذلك الاحتفال الذي أقيم للأمير سلطان بن عبدالعزير والأمير نايف بن عبدالعزيز، كما أقيم فيها كثير من الاحتفالات لضيوف المنطقة من الداخل والخارج.