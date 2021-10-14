استقبل صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، في مكتبه بالديوان الأميري، اليوم، صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، حيث نقل سموه، لأمير دولة قطر، تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ.



فيما حمَّل سمو الشيخ تميم بن حمد، سمو الأمير تركي بن محمد بن فهد، تحياته وتقديره لأخيه خادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي العهد – حفظهما الله -، وتمنياته لهما بموفور الصحة وتمام العافية.

علاقات متميزة:

وجرى خلال الاستقبال، تبادل الأحاديث الأخوية وبحث العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين وسبل تطويرها.

حضر الاستقبال صاحب السمو الأمير منصور بن خالد بن فرحان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة قطر، ومن الجانب القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، والشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس الديوان الأميري.